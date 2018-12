Sérgio Conceição: "Aplaudi o Jackson muitas vezes"

1ª parte complicada

"Sabíamos que ia ser um jogo difícil contra uma equipa que, percebendo que joga com um adversário mais forte, torna-se mais perigosa. O Portimonense baixou um pouco as linhas, jogou com cinco homens atrás e esperou as transições. Estávamos precavidos até por conhecer um pouco quem trabalha do outro lado, tinha quase a certeza que isto ia acontecer e trabalhámos para defrontar uma equipa com esta estrutura.

Sabia que ia ser difícil frente a uma equipa que tem bastante qualidade individual e é bastante organizada. Tivemos bastantes dificuldades por mérito do Portimonense, mas também por algum demérito nosso devido a alguma passividade e falta de intensidade na primeira parte.

Nas segunda parte mudámos o que tínhamos a mudar, sobretudo em termos de mentalidade, de atitude. Tinha preparado o jogo e não pedi nada muito diferente nesse aspeto. Só pedi mudança de atitude e foi o que aconteceu. Fizemos uma segunda parte perto do que somos como equipa."

Saída de Óliver e entrada de Herrera

"Há uma grande variabilidade na frente de ataque, alas, médios, início de construção. Essas trocas que queremos, mas não podemos, de certa forma, ir com toda a gente para frente sem sentido. Senti que precisávamos de controlar mais o corredor central.

11 vitórias consecutivas nas várias competições

"Somos um grupo de grandes profissionais e também com qualidade humana acima da média. Sentiram que não entrámos bem no jogo, eles sentem o que é representar o FC Porto. Esta 11.ª vitória representa pouco, damos pouco valor a essa estatística. Foram mais três pontos e agora vamos olhar para o jogo de terça-feira, porque queremos deixar boa imagem, independentemente de já termos assegurado o primeiro lugar."

O regresso de Jackson Martinez ao Dragão

"Foi uma ovação e uma homenagem merecidas a um grande profissional e grandíssima pessoa. É merecido, tem passado por momentos difíceis nos últimos tempos. Em Portugal é de louvar uma pessoa como o Jackson, um grandíssimo jogador. Tive oportunidade de o aplaudir muitas vezes quando representava o meu clube, pela qualidade e excelente homem que é. Toda a gente reconhece isso."