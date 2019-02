Sérgio Conceição: "Não falo mais de arbitragem até ao final da época"

Análise do jogo

"Fizemos uma primeira parte de grande nível. Penso que houve só uma defesa do Iker na primeira parte, mas tivemos algumas situações no ultimo terço e na grande área. Precisávamos de mais clarividência e tranquilidade. Na segunda parte não entrámos tão bem. Permitimos ao Moreirense sair com perigo. Chegaram ao golo de bola parada, depois continuámos à procura do golo. Fizemos o empate e tivemos oportunidade de sair vencedores."

Falta de Marega e mudança para o 4-3-3

"Tivemos muitas vezes o Óliver a aparecer em zonas em que não aparece, o Herrera também. Acho que não é por aí. Fizemos a Liga dos Campeões praticamente sempre a jogar em 4-3-3 e não houve problemas com isso. Nestes dois jogos criámos imensas situações para fazer golos e não fizemos. Ficaria preocupado se não tivemos o volume interessante que tivemos.

Tivemos algumas ocasiões para ganhar o jogo até de forma tranquila. O treinador do Moreirense dirá que o empate é justo e andamos assim. Este é o 10.º jogo depois do início do ano. Um mês e pouco com muitos jogos e foi o 26.º jogo sem perder. É de louvar o trabalho do grupo. Se calhar, em jogos com menos situações de golo, vamos ganhar."

Dois empates consecutivos

"Refletimos sempre. Trabalhamos sempre em cima das coisas que não são tão positivas. Somos o FC Porto, um clube ganhador. No ano passado estivemos quase sempre à frente, depois ficámos para trás e ganhámos o campeonato. A minha convicção é a de que chegaremos na frente."

Arbitragem

"A partir de hoje, podem ter a certeza de que não falo mais de arbitragem até ao final da época."