Sérgio Conceição e uma longa conferência sobre carochinhas, toupeiras, centrais e fome: “Pressão é não ter comida no prato”

A história da carochinha

“A equipa sofre mais golos [com Militão à direita e Pepe no meio]? São histórias da carochinha. Tenho só a dizer que quando o Pepe chegou, ouvi muitos comentadores a dizerem que era o melhor setor defensivo da Europa e agora já é porque o Militão está à direita. Quando chegou o Pepe, isso coincidiu com a lesão do Maxi [Pereira] em Alvalade. Tínhamos a final four e estes ‘oitavos’ [Champions League]. Não é agarrar num jogador que fez meses a central e metê-lo na lateral, tudo é trabalhado ao pormenor. Prefiro que nas redes sociais se discuta o Pepe no meio do que se fale em toupeiras e outras coisas mais. Isto é falar de futebol. Acho até engraçado os treinadores de banco, em casa, nas redes sociais. Se o Militão joga à direita, é porque entendo que o onze é mais forte dessa maneira, ponto”

O dedo em riste

“Não vejo qual é a estranheza. Depois de um jogo de grande intensidade, oitavos-de-final da Champions, estou a cumprimentar os jogadores e há um [Felipe] que está irritado com um lance, com um adversário ou com um colega. Eu prefiro ter um jogador irritado quando perdemos do que vê-lo aos sorrisos e abraços ou a combinar um jantar no dia seguinte. É normal. As pessoas analisam um dedo para cima ou para baixo, depende como cada um quer interpretar essas imagens. Depende das pessoas. O que se passou foi isto”

Pressão afeta?

“Sentia-me afetado quando treinava o Olhanense e tínhamos cinco meses de ordenados em atraso e os jogadores tinham dificuldade em arranjar comida para comer em casa. Nunca estou afetado quando preciso de arranjar soluções para ganhar o jogo, já disse que sou pago para isto. Não é por aí, não há nada que me abale neste sentido. Obviamente que tivemos sete pontos de vantagem porque os adversários perderam pontos. Aconteceu esta fase connosco. É preciso lembrar isto: estamos à frente”

Brahimi e as outras lesões

“O Brahimi está fora amanhã. Estou aqui e sou pago para encontrar soluções e nunca vou desculpar-me com essas ausências. É verdade que são três jogadores que tem 60 por cento dos golos do ano passado, mas estarão outros e temos um bom exemplo: os três que entraram em Roma entraram bem e um deles fez o golo. As pessoas agora falam no Aboubakar, mas perdemo-lo no início da época. O Tiquinho esteve três meses de fora e o Marega aguentou o ataque quatro ou cinco meses. Não foi por isso que não passámos aos ‘oitavos’ e não estivemos uma série de jogos a ganhar”.