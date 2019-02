Sérgio Conceição

Resposta da equipa

"Estes jogos são sempre complicados, o Vitória de Setúbal veio aqui jogar de maneira diferente, a condicionar o nosso jogo pelos corredores, com as linhas bastante baixas e o isso torna por vezes o jogo complicado. Tivemos muita qualidade com bola, andámos sempre à procura do segundo golo, tivemos várias ocasiões, quisemos fazer o terceiro, penso que o Iker Casillas não fez uma defesa, estivemos muito equilibrados na defesa, foi um jogo positivo e em que ganhámos três pontos importantes."

Plantel

"O grupo é todo muito importante, já disse algumas vezes, somos uma equipa em que os jogadores entram e fazem a diferença, aquilo que tivemos hoje de positivo foi a reação à perda da bola. Muita gente com muita disponibilidade, claro que não é fácil jogar em 30/40 metros, tentámos por fora, por dentro, os jogadores estão de parabéns."

Novas soluções

"O Manafá é um jogador que tem o seu tempo para se ambientar, é um jovem com muita qualidade e que vem para ajudar, depois cabe-me a mim metê-lo a jogar ou não. Depende de muita coisa, as coisas são feitas de uma forma ponderada."

Danilo Pereira

"Ainda não sei da gravidade da lesão, penso que é uma entorse. Mas estamos fortes, temos algumas baixas, mas temos muita gente com vontade de dar o contributo à equipa."

Sandro

Orgulho

"Só tenho de dar os parabéns à minha equipa. Os jogadores tiveram grande entrega, cumpriram tacticamente o que treinámos. O FC Porto teve mais mais posse, mas não nos criou grande perigo. Depois, na primeira vez que foi à nossa baliza, marca. Há um corte do Vasco Fernandes e a bola sobra para um jogador do FC Porto. Até ao intervalo pouco mais houve no jogo. Na segunda parte queríamos entrar no jogo, mas depois houve a expulsão do Éber. Parece-me que o jogador é tocado, não pede penálti... foi uma expulsão muito fácil. Alguém terá de analisar. Do sítio onde estava, pareceu-me que o Éber é tocado."

Impacto da expulsão

"Sabemos que o FCP é muito forte. A nossa ideia passava por defender bem, tentar fechar os corredores, onde o FC Porto é muito forte a atacar a profundidade. Vínhamos com a lição bem estudada, mas infelizmente não a conseguimos cumprir por inteiro, porque sofremos. Enquanto tivemos onze jogadores demos uma boa resposta. Antes do lance do Éber Bessa, estávamos a preparar algumas substituições, mas com a expulsão tudo mudou. A partir do 2-0 o jogo ficou decidido."

Ciclo negativo

"Este foi o meu quarto jogo. Vínhamos de um ciclo sempre a pontuar. Se isto estivesse bom, não estaria aqui. Estaria sim, quem começou. Poderíamos ter ganho os jogos anteriores, hoje não. O FC Porto ganhou bem, não há dúvidas. Está de parabéns. Temos de voltar ao caminho das vitórias já no próximo jogo de forma a continuar afastados da linha de água."