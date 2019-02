FC Porto multado em €44.086,65 por passes tripartidos e falhas processuais nas transferências

A FIFA anunciou, em comunicado, que o FC Porto foi multado em €44.086,65 pela prática de passes tripartidos e também por falhas processuais nas transferências. Explicando: o passe de um jogador não pode estar na mão de três entidades diferentes, algo que os portistas terão incorrido; por outro lado, a FIFA criou um mecanismo chamado TMS que monitoriza as transferências de jogadores e o FC Porto não introduziu todas as informações necessárias para a realização do mesmo.

O Comité Disciplinar da FIFA instaurou, em 2012, uma media que considera ilegal a posse tripartida de passes, pois “influencia a independência do clube e as políticas relacionadas com as transferências”.

A FIFA garante que o FC Porto já foi informado da sanção.