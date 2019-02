Sérgio Conceição e o castigo a Éder Militão: "Aqui não há 'Militões' nem 'Conceições', há o FC Porto e há regras e há disciplina"

Análise ao jogo

"Consistência e organização defensiva é a base do sucesso. Fizemos um jogo fantástico em todos os momentos. Foi um jogo dentro daquilo que era uma adversidade, porque sabíamos que tínhamos muita gente de fora. Mas toda a gente está presente e quer muito ganhar. Este é um sentimento fantástico que temos no balneário. A vitória é do grupo de trabalho.

Tivemos uma capacidade de jogar por dentro muito forte. Bom sentido posicional dos dois médios permitiu dar largura através dos laterais. Foi um FC Porto menos físico, de futebol mais apoiado, com mais capacidade técnica. Dando importância à mobilidade para chegar ao último terço. Fizemos três golos, mas criámos oportunidades para fazer mais. Estivemos bem na nossa agressividade no jogo, mesmo tendo uma equipa menos física.

O regresso de Brahimi

"Nota-se que não está a 100 por cento. Mas não sentiu dores no pequeno teste que fizemos antes do jogo. Era importante ter minutos. Coincidiu com a quebra do Fernando, que estava a sentir algumas dificuldades físicas. Optei por meter o Brahimi, como podia ter metido o Hernâni ou jogador da ala."

O castigo de Militão

"O nosso mestre no futebol, o senhor Pedroto, dizia que os problemas não se resolvem porque nem chegam a existir. Aqui não há 'Militões', não há 'Conceições': há o FC Porto. Há regras, há disciplina. E os jogadores sabem disso. É um assunto interno, que não chega a ser assunto. Resolvemos como resolvemos outros. Tenho de ver o que é melhor para o grupo de trabalho. Toda a gente merece respeito. Não só os que jogam."