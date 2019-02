"Ouvi um papagaio qualquer a dizer que eu dou moral aos adversários"

O Braga e o papagaio

"Ando há mitos anos no futebol. Nas últimas deslocações foi constantemente referido que não ganhámos fora, etcetera, e que tínhamos um jogo super difícil em Tondela, mas chegámos a Tondela e vencemos de uma forma clara. Acho que as equipas grandes - e eu considero o Braga uma equipa grande -, nestes momentos menos positivos a concentração e o foco aumentam. Estamos alertados para isso. Não estamos à espera de facilidades. E também não quero cair no que diz que eu digo - "ah, todos os adversários são difíceis, e não sei o quê" - mas é verdade. Ouvi um papagaio qualquer dizer que eu digo isto e que isso dá moral aos adversários"

As lesões, Marega e a polémica do doping

"Vamos ter cerca de 40 mil adeptos no estádio. Esse é que é o nosso doping. Sâo eles que dão aquela percentagem para ao nosso motor para chegarmos primeiro à bola, para ganharmos a segunda bola, os duelos."