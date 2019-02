Sábado é outro jogo

"É uma margem que nos deixa satisfeitos, mas nada está decidido. Já vi muita coisa no futebol. É preciso ter respeito por este Sp. Braga, uma equipa muita competitiva e recheada de excelentes individualidades. A seu tempo falaremos disso. O importante era ganhar e não sofrer. Foi o terceiro jogo consecutivo sem sofrer golos, o que é mostra a coesão e o trabalho no processo defensivo de todos os jogadores. Toda a equipa percebe onde tem de limitar o adversário, quais os pontes fortes dos esquemas táticos. Fizemos um jogo bastante acima da média. Parabéns aos jogadores. Este não foi um onze alternativo, foi o melhor onze para defrontar esta Sp. Braga. Sábado será outro jogo. Agora temos de descansar bem, saborear a vitória durante uma ou duas horas e daqui a três deitarmo-nos a pensar no trabalho de amanhã."

Surpresas

"Tinha dito na antevisão que o Fransérgio podia jogar perto do Dyego como terceiro médio. Claro que a posição dele ia depender do que os deixássemos fazer. Queria que tivéssemos a mesma inteligência e ocupação de espaço por parte dos médios e dos alas. Estávamos sempre preparados para a perda de bola mostrámos capacidade para jogar por dentro e por fora."

Lesões

"O Brahimi e o Danilo tiveram problemas num pé. O Marega teve um problema muscular. Arriscar por dez minutos, com jogo controlado e a ganhar 2-0 não fazia sentido. Era mais prudente desta forma. O Brahimi entrou muito bem e fez um bom golo. Os golos são feitos pela equipa como disse o Óliver na semana passado. Quando disse na final da Taça da Liga que não tinha sido o Óliver a cometer a grande penalidade... foi a equipa que a cometeu. Este é o espírito que existe aqui. Há sempre jogadores mais contentes que outros, mas isso é normal. Estou aqui para tentar que todos estejam motivados e nesse sentido tenho um grupo fantástico. Parabéns aos jogadores que demonstraram grande espírito."

Tranquilidade

"Este jogo já acabou. O pensamento já está no próximo jogo. Agora vou chegar a casa tranquilo, e se calhar ainda hoje tomar umas notas e fazer umas coisas para amanhã. É o normal, é trabalho de treinador."