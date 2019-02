FC Porto ganha vantagem na Taça de Portugal. Em passo de flamenco com um toque de magia do Magrebe

É uma das frases lapidares do grande Gabriel Alves. Perante a performance de Mário Jardel num jogo frente ao Juventude de Évora - em que o avançado brasileiro entrou ao intervalo para fazer sete golos (sim, leu bem) - um dos grandes mestres do relato desportivo em Portugal descreveu um dos tentos do avançado (em que marca de letra após uma grande jogada individual) como atingido "ao ritmo tropical e em passo de samba."

Desta feita houve ritmos e passos para todos os gostos, com os tentos brasileiros de Alex Telles e Soares a serem complementados com uma grande jogada de Óliver que acabou com um não menos espetacular golo de Brahimi no último minuto a dar uma importante vitória por 3-0 do FC Porto frente ao Braga.

Os dragões cumpriram em casa na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal e levam uma vantagem que pode ser decisiva para o jogo que vai definir quem estará no Jamor. E podem agradecer também ao tropical Fabiano que impediu os bracarenses de fazerem um golo forasteiro ao mesmo tempo que em passo de samba também provocou um dos maiores calafrios da noite aos muitos adeptos que se deslocaram ao Dragão.

Espectadores que tiveram oportunidade de presenciar uma boa partida, aberta e com vários lances de perigo. Após a vitória segura em Tondela, Sérgio Conceição só promoveu a entrada de Fabiano para o onze titular e manteve a confiança nos restantes, com o grande destaque a ir mesmo para o banco, onde o regresso relâmpago de Marega se juntava à presença de Soares, Brahimi, Danilo, Militão, Maxi e Casillas para fazer um quem é quem dos mais utilzados do FC Porto. E se não começou a ler agora, já sabe que dois destes vão ter uma palavra a dizer.

Já o Braga procurava uma resposta após duas derrotas consecutivas e Abel promoveu algumas alterações na equipa para tentar levar um resultado positivo para a Pedreira. E a jogada parecia ter pernas para andar quando a equipa conseguiu responder a um início de jogo pressionante por parte da equipa da casa. A primeira oportunidade surgiu aos 10 minutos, com uma falha de Filipe a permitir a Dyego Souza abrir para Wilson Eduardo que, com espaço, rematou contras as pernas de Alex Telles. Desvio que até teve próximo de correr bem, porque a bola ia enganando Fabiano e bateu nas malhas laterais da baliza azul e branca.

Por volta de meio da primeira parte, o meio-campo do FC Porto começou a impor-se mais e o registo vagabundo dos quatro da frente do ataque confundiam com maior regularidade a equipa bracarense. Alex Telles, como é seu apanágio, também estava muito ativo e do seu pé esquerdo saiu um canto que Pepe quase converteu em golo aos 27 minutos, não fosse a boa intervenção de Marafona. Que não estaria tão feliz logo a seguir.

Foi aos 32 minutos que a um corte confuso na área do Braga, o guardião respondeu com uma má saída que acabou com um punho na cabeça de Herrera. Amarelo para o guardião e penálti para o FC Porto que Alex Telles, com a ajuda do seu fiel amigo amigo, converteu para fazer o primeiro golo do jogo. Os dragões continuaram a dominar a partida e só mudaram ao intervalo porque a lesão de Fernando Andrade assim o obrigou. O que acabou por não ser mau para a equipa porque Soares entrou e esteve sempre muito em jogo.

Mesmo assim, o Braga só não empatou logo após o começo da segunda parte porque Fabiano disse presente após uma boa jogada do ataque bracarense. Wilson Eduardo (o mais inconformado do lado visitante) avançou aos 53 minutos pelo lado direito para a cruzar para a pequena área, onde Dyego Sousa apareceu a aproveitar uma escorregadela de Filipe para depois desaproveitar a oportunidade com um remate à queima roupa a que o guarda-redes brasileiro respondeu com assinaláveis reflexos.

Fabiano decisivo

Uma intervenção que pode vir a ser decisiva para o que falta da eliminatória e a partir da qual praticamente só deu FC Porto. Aos 60 minutos, Marafona tentou redimir-se no erro do penálti com uma mancha corajosa a negar o golo a um bom trabalho de Corona. Pressentia-se o segundo golo dos dragões e ele acabaria mesmo por chegar aos 63 minutos. Cruzamento de Otávio, desvio em Claudemir e bola para Soares que teve tempo para receber, decidir e dar um toque subtil para a baliza.

O Braga manteve-se algo apático perante a desvantagem de dois tentos e, apesar de alguns fogachos e de uma dupla substiuição operada por Abel aos 68 minutos, nunca esteve verdadeiramente próximo de reduzir a diferença. Nem os dragões pareciam muito interessados em dar mais trabalho ao marcador eletrónico, até porque sábado está já aí ao virar da esquina e traz um dos desafios da época. Mesmo com uma outra oportunidade a surgir para o lado dos dragões, o jogo parecia encaminhar-se sem mais história até aos 90. E assim foi. O último capítulo só surgiu aos 90+4, literalmente a fechar o jogo.

Com um toque de flamenco, Óliver virou, andou e deslizou no seu habitual estilo serpenteante pelo lado direito numa jogada em que ainda viu o que mais ninguém parecia ver. Passe perfeito para o outro lado do campo onde estava Brahimi. Sozinho perante um grupo assinalável de adversários, o magrebino decidiu soltar a magia a que tantas vezes já habitou os adeptos do FC Porto com um remate em arco que só acabou no fundo das redes do Braga e com o jogo a acabar com 3-0.

Resultado que recompensa a abordagem positiva do FC Porto e dá ânimo extra para os dragões para a receção ao Benfica, enquanto o Braga confirma a pior fase da época, com três derrotas consecutivas, sempre sem marcar. Agora é esperar pela decisão final na cidade dos arcebispos.