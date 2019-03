Sérgio Conceição renova com FC Porto. “Difícil? Falámos ontem à noite, renovámos hoje”

Sérgio Conceição renovou contrato com o FC Porto, prolongando o vínculo que une as partes por mais um ano. O anúncio foi feito por Pinto da Costa, presidente do clube, em conferência de imprensa conjunta feita com o treinador portista. Conceição fica, assim, ligado ao Dragão até 2021. “Difícil? Falámos ontem à noite e assinámos hoje [sexta-feira].”

Esta prolongação do contrato acontece na véspera do clássico com o Benfica (sábado, 20h30) que pode definir muito do que resta deste campeonato. Recorde-se que Sérgio Conceição, de 44 anos, já renovara o contrato no final da época passada.