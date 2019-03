Corona renova com o FC Porto até 2022

O FC Porto anunciou esta sexta-feira a renovação do contrato com Jesús Corona, até 2022. O internacional mexicano de 26 anos está há quatro épocas no FC Porto, depois de ter sido contratado ao Twente.

“Estou muito contente por atingir este objetivo e agradeço a todos. Vou fazer tudo para devolver esta confiança. Sinto-me muito feliz pela confiança demonstrado, espero continuar a trabalhar como tenho feito e que a equipa alcance os objetivos que tem para alcançar”, disse Corona ao site do FC Porto.



“Pouco a pouco, quem chega vai percebendo o que é a cidade, o que é o clube e o que são as pessoas. Pouco a pouco, vai-se sentindo amor pela camisola. É isso que eu estou a sentir. Para já esta está a ser a melhor época, de facto. Espero continuar a fazer isso em campo para que a equipa atinja os seus objetivos”, acrescentou o internacional mexicano, que esta época já vai com 40 jogos cumpridos e cinco golos marcados.

"É o reconhecimento do seu valor, um sinal da confiança que temos para o futuro e que queremos contar com ele para as próximas épocas. Já estávamos a conversar há algum tempo, entendemos que este era o momento oportuno e assinámos a renovação de contrato até 2022”, disse Pinto da Costa após a renovação.



O presidente do FC Porto recordou também a renovação de Sérgio Conceição e garantiu que o clube quer manter a base atual do campeão nacional. “A renovação do treinador e agora esta? Nunca pensei que o treinador saísse na próxima época e a prova disso é que renovou por mais um ano. Temos treinador por mais dois anos, pelo menos, e queremos renovar e garantir a equipa pelo menos até esse termo”, explicou.



“Conhecemos o valor do Jesús Corona e o treinador também achava importante a sua continuidade nos próximos anos. Concretizámos isso mesmo e estamos satisfeitos”, concluiu.