FC Porto: repetir o onze para repetir a dose

Para o encontro com o Feirense, Sérgio Conceição repete o onze que jogou contra a Roma, na segunda-mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Militão está na direita e Otávio no meio-campo, pelo que Brahimi volta a sentar-se no banco pela segunda vez consecutiva.

É de esperar que os portistas alinhem em 4x4x2, com os poderosos Marega e Soares à frente, no ataque à defesa do último classificado da Liga. O jogo arranca às 20h e pode segui-lo AQUI, em direto, na Tribuna Expresso.

Onze do FC Porto: Casillas, Militão, Felipe, Pepe, Alex Telles; Otávio, Danilo, Herrera, Corona; Marega e Soares.