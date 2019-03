FC Porto vence Tottenham e está nos quartos de final da Youth League

A equipa sub-19 do FC Porto qualificou-se hoje pela quarta vez, em seis edições, para os quartos de final da UEFA Youth League em futebol, ao vencer o Tottenham nos ‘oitavos’, por 2-0, no Olival.

Os comandados de Mário Silva decidiram o encontro no início da segunda parte, com golos do colombiano Angel Torres, aos 52 minutos, e de Romário Baró, aos 57, já depois de terem faturado aos três, por Fábio Silva, num golo mal invalidado pelo árbitro.

Nos ‘quartos’, fase em que caíram em 2014/15 e 2016/17, os ‘dragões’ defrontam, novamente em casa, os dinamarqueses do Midtjylland ou os ingleses do Manchester United, em 02 ou 03 de abril, na tentativa de repetirem as meias-finais de 2017/18.

O FC Porto entrou muito bem, instalando-se junto da área do Tottenham e, após conquistar o segundo canto, aos seis minutos, Fábio Silva introduziu a bola na baliza dos ingleses, num lance anulado por um fora de jogo inexistente.

Até ao intervalo, os ingleses equilibraram o jogo, com Fábio Silva a estar novamente perto do golo, aos 37 minutos, e os ‘spurs’ a terem a sua única grande ocasião, aos 45, com Bennett a rematar e Diogo Costa a defender, superiormente, com o pé esquerdo.

Os ingleses voltaram a ameaçar no início da segunda parte, em três cantos seguidos, mas, na resposta, João Mário quase marcou, aos 50 minutos, rematando fraco, depois de se isolar, e, aos 52, Angel Torres marcou mesmo, na área, de pé esquerdo, com classe.

Pouco depois, aos 57 minutos, o ataque portista pressionou Eyoma, com Fábio Silva a recuperar a bola e, em boa posição para marcar, a tocar para o lado, para Romário Baró encostar para a baliza deserta.

O Tottenham ainda tentou reentrar na discussão da eliminatória, mas foi o FC Porto que esteve mais perto de voltar a marcar, nomeadamente por Fábio Silva, aos 59 e 68 minutos, e Afonso Sousa, aos 76.

Os portistas vão agora defrontar os dinamarqueses do Midtjylland, que venceram os ingleses do Manchester United, por 3-1.