“Grunho”, “Hipócrita”, “Aldrabão”. Eurodeputado do PS atira-se a Sérgio Conceição

A memória da internet é muito semelhante, em alguns aspectos, à humana: por vezes, traz à superfície histórias, momentos antigos, que passaram despercebidos a princípio.

Eis o que se passou: há alguns dias, Sérgio Conceição, antes do jogo do FC Porto com o Feirense, afirmou que João Félix “passou férias o ano passado na minha casa” e que este ano “pode voltar”. Estas declarações surgiram depois da polémica em torno da recusa em cumprimentar o jovem pelo técnico dos dragões, após a vitória do Benfica no clássico.

Ora bem, no seguimento deste episódio, Manuel dos Santos, eurodeputado pelo Partido Socialista (PS), insultou Sérgio Conceição no Twitter. Contudo, a internet, por alguma razão, não prestou atenção a esse episódio - até esta quinta-feira as mensagens do político terem vindo novamente à superfície.

Se é verdade que o eurodeputado já apagou as mensagens das redes sociais, estas não se desvaneceram. A Tribuna Expresso teve acesso aos tweets originais. “Realmente este gajo não presta para nada! É um complexado e aldrabão compulsivo”, começou por escrever Manuel dos Santos, adepto assumido do Benfica.

“Mas alguém de bom senso (mesmo portista) tem dúvidas sobre o carácter deste senhor? Analisem o que fez nos clubes por onde passou em Portugal e relembrem as vergonhas que protagonizou na Bélgica. Esclarecido?”, escreveu noutra mensagem, em conversa com amigos no Twitter.

“Porque é que este grunho passa a vida a dizer “não sou hipócrita”? Precisa que acreditemos”, apontou ainda em outra mensagem.

“Nunca foi deplorável, foi sempre desprezível!”, atirou.