Oficial: Militão é do Real Madrid

O defesa do FC Porto Éder Militão vai ser jogador do Real Madrid a partir do próximo verão. O contrato será válido até 30 de junho de 2025. Ainda não se conhecem os valores da transferência do internacional brasileiro de 21 anos. De acordo com o As, Militão vai receber quatro a cinco milhões de euros por ano (mais bónus).

O jogador chegou ao Olival no verão, proveniente do São Paulo, que libertou o jogador por 8,5 milhões de euros (7 milhões pelo passe e 1,5 milhões de encargos). O FCP volta a passar uma factura gorda esta temporada, depois de ter vendido Ricardo ao Leicester (20 milhões) e Diogo Dalot ao Manchester United (20 milhões).

Para além de ter vendido Martins Indi (Stoke City), Willy Bolly (Wolves) e Miguel Layún (Villarreal) até ao fecho do mercado de verão, o FCP vendeu ainda o jovem avançado português Gonçalo Paciência, que tem estado em destaque no Eintracht Frankfurt. Os cofres do clube terão recebido mais de 70 milhões de euros. Agora, espera-se uma transferência por Militão a rondar os 50 milhões, o valor da cláusula de rescisão que subiria até aos 75 milhões caso ninguém a acionasse até 15 de julho.

Em compras, os campeões nacionais gastaram esta época um total de 28,9 milhões de euros entre 1 de julho e 31 de dezembro, com futebolistas como Majeed Waris, Chancel Mbemba, João Pedro, Paulinho, Janko e, claro, Éder Militão.

Não é a primeira vez que os merengues vêm pescar no viveiro da Invicta: em 2007, Pepe assinou com o clube de Madrid por 30 milhões de euros. Mais tarde, em 2010, Ricardo Carvalho, então no Chelsea, também se mudou para o Santiago Bernabéu.

Revolución

A época do Real Madrid tem sido desastrosa. Não é uma surpresa ver notas e notas a voarem do gabinete de Florentino Pérez. É que tudo começou, tremido, com Julen Lopetegui, que saiu a mal da seleção espanhola, na véspera do arranque do Campeonato do Mundo contra Portugal. Apesar de um arranque interessante, o Real Madrid nunca inspirou muita confiança. Lopetegui muito menos. Caiu, como tantos.

Pérez chamou então Santiago Solari, um ex-futebolista do clube e treinador da Castilla. O argentino não teve vida fácil e não resistiu à semana em que perdeu duas vezes com Barcelona, sendo eliminado da Copa do Rei e ficando muito longe da liderança da La Liga, e ainda com o Ajax, que destratou completamente os madridistas no Bernabéu, com um sedutor 1-4, o número de Johan. O Real Madrid, campeão europeu nos últimos três anos, não passou dos "oitavos". Adiós, Solari.

Quando os holofotes apontavam para José Mourinho, aclamado por uma franja de Madrid, sempre apetecível para a imprensa, Florentino Pérez sentiu o pulso ao balneário e às gentes e preferiu voltar a contratar Zinedine Zidane, o obreiro do hat-trick na Champions. "Quando o presidente te liga, não podes dizer não", explicou na apresentação.

Foi admirado por ter saido na hora certa, depois da glória, adivinhando a crise. Agora, já sem poder lutar por nada, volta a ser elogiado por chegar num momento em que se pode usar a clássica expressão "do chão não passa".

Espera-se que Zizou, com a sua pacatez e mestria na liderança de futebolistas de elite, leve calma ao clube. Mas espera-se também que Florentino Pérez lhe dê um grande saco de dinheiro para escolher a equipa que magica debaixo daquela careca. Éder Militão, há muito namorado pelas primeiras páginas dos desportivos de Madrid, é o primeiro. Quem se segue? Eden Hazard? Zidane dirá.