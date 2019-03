É nestes em quem Sérgio Conceição confia

Não há duas sem três e Sérgio Conceição volta a repetir o onze que utilizou frente à Roma e depois no jogo com o Feirense para o campeonato. O FC Porto joga a partir das 20h30 com o Marítimo e pontuar significa dormir como líder isolado da liga esta noite.

O FC Porto vai assim jogar com: Casillas, Militão, Felipe, Pepe, Alex Telles, Otávio, Danilo, Herrera, Corona, Marega e Soares

Siga o FC Porto - Marítimo aqui na Tribuna.