Sérgio Conceição: "Fomos algo previsíveis na 1.ª parte"

Jogo difícil

“Não foi um jogo fácil. Normalmente as equipas que ficam em inferioridade numérica juntam-se mais, ficam mais solidárias, descem as suas linhas e complicam a vida ao adversário. Fomos algo previsíveis na 1.ª parte: chegámos facilmente aos corredores laterais mas cruzámos demasiado para a área, de forma fácil e previsível. Devíamos ter tido melhor circulação de bola”

Mudanças na 2.ª parte

“Na 2.ª parte optei por fazer algumas modificações, mudámos as dinâmicas ofensivas, criámos mais largura de jogo com o Manafá, mantendo o Alex Telles do outro lado, tive muita gente por dentro e o encontro foi mais agradável e conseguimos chegar aos golos. Foi uma boa vitória, todas as vitórias são importantes”

Os rivais e o que ainda falta

“Não é que não me preocupe com o resultado dos rivais, mas não interferem minimamente no nosso trabalho diário, porque não ficamos mais contentes ou menos contentes, mais soltos ou menos soltos por os adversários ganharem ou não. Se ganharmos as nove finais que nos restam estamos mais perto do título, mas temos de as ganhar e não pensar no resultado dos nossos adversários. Mesmo terminando em igualdade pontual não seremos nós os campeões. Vamos ter jogos difíceis, porque nesta altura as equipas estão a lutar por objetivos, seja o título, Europa ou manutenção. Vamos atrás de ganhar as finais que nos faltam para no final estarmos felizes”