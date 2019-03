Selecionador mexicano ataca FC Porto pela alegada lesão de Corona: “Não quero dizer que são mentiras, mas são mentiras”

O caso Corona já tinha obrigado o FC Porto a lançar um comunicado para esclarecer o estado clínico do jogador, mas nem isso convenceu o novo selecionador mexicano, 'Tata' Martino, que já tinha mostrado desconforto com a situação e, agora, chegou mesmo ao ponto de criticar diretamente os portistas. "Não quero dizer que são mentiras, mas são mentiras", atirou Martino, citado pelo jornal mexicano "Récord".

"A mim o que mais me interessa é falar com o jogador. Com o agente dele também posso falar sem problema, mas não falei. O que achamos é que não há que prejudicar o jogador", explicou o selecionador mexicano, que entrou recentemente em funções. "Depois de tudo o que se passou, com o passar do tempo seguramente iremos falar com o jogador, que é o que me interessa", acrescentou.

Recorde-se que, esta segunda-feira, o FC Porto divulgou um comunicado no site do clube explicando que Jesús Corona não se apresentou na seleção por acordo entre as partes, para evitar interromper o tratamento à lesão no tornozelo esquerdo, contraída frente ao Benfica, e que obrigou o avançado a jogar infiltrado "apenas com anestésico, para suportar a dor e conseguir jogar".

Jose Coelho/LUSA

Antes, Martino já tinha criticado essa opção de continuar a utilizar o internacional mexicano, mesmo com dores. "Há um futebolista que jogou domingo, quarta, domingo e domingo. Desde a nossa convocatória houve quatro jogos e ele jogou 85, 65, 85 e 90 minutos. Um dos quais era contra o último classificado [Feirense]. Seria um momento ideal para ele descansar, mas teve de jogar infiltrado, para que depois lhe pedissem que descansasse agora”, explicou na sexta-feira, acrescentando que não queria utilizar Corona, mas queria tê-lo junto do grupo para apreender os novos métodos de trabalho do grupo.

Ainda assim, o selecionador mexicano garantiu que Corona não será castigado, apesar de não ter gostado do "caso". "Não haverá nenhuma consequência futura, mas gostaria que fossem sinceros connosco. Eu digo a verdade", concluiu.