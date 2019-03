Sérgio Conceição: “Não há mais nada a comentar porque não sou guionista de nenhuma novela mexicana”

Antevisão do jogo

"Há todos os ingredientes para um bom espetáculo. Queremos que o FC Porto consiga os pontos nesta caminhada final porque há menos espaço para errar. Não é que os jogos sejam mais importantes que os outros mas pelo aproximar do final ganham importância."

Jogo mais difícil até ao final do campeonato?

"Em termos teóricos, por aquilo que é a classificação, é natural que as pessoas pensem isso, mas não penso dessa forma. Todos os jogos são diferentes e têm a sua vida. Somos nós que definimos qual o rumo do jogo. É indiscutível que individualmente temos qualidiade e somos muito fortes coletivamente também. No plano teórico podem dizer isso mas no plano prático..."

Situação clínica de Corona, que não foi à seleção mexicana para recuperar de lesão

"Ele está melhor, está bem, está próximo daquilo que queremos. O que é importante é que o departamento médico vai dizer, a credibilidade é grande, é dos melhores departamentos médicos do mundo. Depende também da resposta do jogador, pode não se sentir confortável para jogar. Se é opção, depois sou eu que decido. E não há mais nada a comentar porque não sou guionista de nenhuma novela mexicana, de certeza."

Paragem para jogos das seleções

"São semanas, sinceramente, das quais não gosto muito, mas tenho de entender. O FC Porto dá muitos jogadores para as seleções e não é fácil trabalhar assim. O grupo fica muito limitado. Faço questão de integrar atletas da B e sub-19. Se há empenho? Obviamente que sim, mas nao é a mesma coisa, quer queiramos quer não. Não é a mesma coisa trabalhar sem 9 internacionais e trabalhar com o grupo todo completo. Depois os jogadores vão para as seleções com metodologias diferentes em termos de treino e mensagens diferentes do treinador. Tive oportunidade de falar com o Militão e Telles e os esquemas táticos são diferentes do que é feito aqui e isso pode mudar um jogo. Mas obviamente para o Alex é ótimo ser internacional e para o Loum também. O Loum não jogou ainda mas esteve condicionado várias semanas quando chegou e não pôde ainda dar o contributo à equipa. O Aboubakar já começa a integrar as sessões de treino. Desde 4 de agosto, dia da Supertaça, que todos os jogos sao importantes e estamos preparapdos para esta reta final, com uma densidade competitiva acima da média."

É mais fácil defrontar equipas mais fechadas ou mais abertas?

"Nós preparamos vários cenários em termos daquilo que é a nossa dinâmica. Estamos preparados para a postura do Braga, com um bloco mais alto ou numa postura mais expectante. Agora, nós, FC Porto, temos de obrigar o Braga a fazer aquilo que queremos que faça. A execução do plano do Braga depende do que fizermos no jogo. Estamos preparados para os vários cenários porque eles tiveram posturas diferentes na Taça e no campeonato. Mas nós é que temos de encaminhar o jogo para onde queremos".

De que Braga está à espera?

"Imaginem o que é um treinador de um grupo e um clube, o Braga, estar a oito jornadas do fim com a possiblidade matemática de ser campeão. Tudo o que puderem fazer para poder ganhar vão fazer. O que espero é um Braga forte, com excelentes individualidades, se calhar um dos melhores plantéis do Braga nos últimos anos, em termos de soluções. O Dyego foi à seleção e o Trincão também, mas o Abel teve todo o grupo para preparar este jogo nas últimas duas semanas, isso é positivo para ele. Defrontou o Sporting em casa e ganhou, por isso sabemos que é um jogo difícil. Não só pela qualidade indidivudal, mas coletivamente porque é uma equipa forte nessse aspeto, mesmo tendo mudado algumas coisas durante a época."

Renovação de Iker Casillas com o FC Porto

"É um jogador, como toda a gente sabe, muito experiente, tem um peso enorme no balneário. Abrir aqui a exceção para falar do Iker... depois tenho de falar dos outros, com todo o respeito que tenho por ele, por si, Manuel [jornalista] e pelo jornal em que trabalha ["O Jogo"]. Não é preciso estar aqui com mais palavras bonitas."

Militão no Real Madrid

"Depois de vir a público, obviamente falei com o jogador e se ele jogou depois disso é porque senti que está envolvido. Porque se fosse para estar no mercado e poder ser vendido nem que fosse por €300 milhões, se não estivesse bem, ele não jogava. Os dirigentes sabem bem como é que eu funciono. O que me importa é que o eles fazem no momento."