"Sérgio Conceição até parece não ser mau treinador. Mas é - e sejamos claros - um javardo"

O currículo político de Francisco Seixas da Costa é longo - foi secretário de Estado dos Assuntos Europeus e embaixador na ONU, entre outros - pelo que o que se segue é, naturalmente, surpreendente. Seixas da Costa, que é bastante ativo nas redes sociais, usou a sua conta do Twitter para criticar duramente Sérgio Conceição, treinador do FC Porto: "Sérgio Conceição até parece não ser um mau treinador! Mas é - sejamos claros! - um javardo. Não vale a pena estar com eufemismos. E os adeptos do FCP que se revêm no seu estilo são isso mesmo - uns javardos. Como o são os adeptos do (meu) Sporting que gostam do Bruno de Carvalho".

O tweet, polémico, já tem um considerável número de interações e comentários pouco simpáticos a Francisco Seixas da Costa, incluindo um de um comentador do Porto Canal.