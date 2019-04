Um, dois... oito dias de suspensão para Sérgio Conceição

O treinador do FC Porto foi punido pelo desentendimento com um adepto do SC Braga.

O técnico trocou palavras acesas com o adepto e teve que ser travado pelos adjuntos. O incidente foi registado por um delegado da Liga.

Relativamente a Abel Ferreira, expulso no SC Braga-FC Porto, foi punido com uma multa, uma vez que a ordem de expulsão, dada por Jorge Sousa, foi justificada pela reação do técnico, e não por injúrias.

O SC Braga volta a receber o FC Porto esta terça-feira para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. A partida tem início marcado para as 20:15.