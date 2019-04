Alex e os amigos na comitiva portista

O defesa esquerdo Alex Telles integrou hoje a comitiva do FC Porto, para a visita ao terreno do Liverpool, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol.

O brasileiro sofreu uma lesão na anca no encontro com o Sporting de Braga, para a 27.ª jornada da I Liga, e falhou os dois encontros seguintes, novamente com os bracarenses, para a Taça de Portugal, e com o Boavista, para o campeonato.

A comitiva inclui 23 jogadores, entres os quais estão o guarda-redes Diogo Costa, os defesas Diogo Queirós e Diogo Leite e o médio Bruno Costa, que têm sido opção na equipa B.

O central Pepe e o médio Herrera, que não podem jogar, por estarem castigados, também seguem viagem.

Os 'dragões' partiram para Liverpool, onde ainda hoje treinam em Anfield Road, às 18:30, numa sessão antecedida por uma conferência de imprensa com o treinador Sérgio Conceição e o médio Danilo.

O encontro da primeira mão dos quartos de final está marcado para terça-feira, às 20:00, e terá arbitragem do espanhol Antonio Mateu Lahoz.

Lista dos 23 jogadores que viajaram para Liverpool:

- Guarda-redes: Casillas, Vaná e Diogo Costa.

- Defesas: Maxi Pereira, Éder Militão, Diogo Leite, Alex Telles, Felipe, Pepe e Diogo Queirós.

- Médios: Bruno Costa, Óliver, Herrera, Corona, Hernâni, Brahimi, Danilo e Otávio.

- Avançados: Marega, Adrián López, André Pereira, Soares e Fernando Andrade.