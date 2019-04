Sérgio Conceição avisa: “Não há gestão absolutamente nenhuma. Se estiver a pensar em dois jogos de uma vez, nenhum dos dois sairá bem”

O Portimonense sofre muitos golos, mas também marca muitos golos

"Temos esses dados e estamos atentos ao que é o Portimonense. Estamos focados na importância do jogo. Não conta agora a Liga dos Campeões, o que conta é o jogo de amanhã. Contam os três pontos para o nosso principal objetivo, que é o campeonato".

O Portimonense tem várias vitórias contra os grandes no Algarve

"É demonstrativo da qualidade individual do Portimonense e de um coletivo que funciona bem, principalmente no processo ofensivo. É uma equipa perigosa, que tem feito muitos golos, mas tem algumas fragilidades também. Vamos ver como vão jogar, porque temos a experiência do jogo no Dragão, em que apresentou uma linha de cinco, com três centrais. Estamos preparados e temos de ver o que temos de fazer, temos de ser capazes de impor o nosso caminho e definir o jogo."

Vai haver gestão no onze?

"Em relação à gestão, não há gestão absolutamente nenhuma, é um jogo fundamental para nós e estamos totalmente focados no Portimonense. Quanto mais perto do final do campeonato... os jogos têm o seu peso. Estamos preocupados connosco e em fazer os nossos pontos, num campo difícil."

O onze que jogou frente ao Liverpool

"Escolhi o melhor 11 para ganhar o jogo. Não podemos preparar um jogo estando a pensar noutro jogo. É impossível. Até porque não sabemos o que pode acontecer no jogo de amanhã. Se estiver a pensar em dois jogos de uma vez, nenhum dos dois sairá bem."

Regresso de Aboubakar está para breve?

"O Aboubakar esteve quase sete meses parado, atenção. Está disponível em termos médicos; outra coisa é ter ritmo e capacidade para dar resposta num jogo. Vai adquirindo ritmo nas nossas unidades de treino mas isto é sempre diferente de um jogo. Não queremos queimar nenhuma etapa porque foi uma intervenção delicada."

Final de época decisivo

"Estamos confiantes e agradeço aos adeptos, que esgotaram os bilhetes que havia, isto é sinal de confiança. Isto é uma época à Porto. Estivemos na final da Taça da Liga, perdemos nos penáltis, estamos na Liga dos Campeões e estamos a lutar pelo campeonato até ao final."