“Demos uma resposta importante, porque o Porto correu mais do que o Liverpool”

Quem joga?

“A equipa esteve bem, depois de quem jogou para a Champions... Sabíamos que era importante voltar concentrados ao campeonato, a um campo difícil, tivemos de trabalhar muito, e a equipa está de parabéns. É a humildade que esse grupo tem, todos trabalham para poder honrar a camisola do porto. O mister só escolhe o onze, e nós dentro de campo temos de dar o nosso melhor. Hoje mostrámos que, apesar de quem quer que esteja lá dentro, vamos dar sempre o nosso melhor e continuar a nossa caminhada rumo ao título.”

O Liverpool

“Acreditamos no nosso trabalho, e no que somos capazes. Hoje demos uma amostra que a equipa está forte, depois de uma viagem muito difícil, muita correria - o Porto correu mais que o Liverpool - chegar aqui, um calor tremendo, e dar essa resposta. O nosso objetivo no final do campeonato é sermos campeões”.

A cidade

“O mais importante é sentir-me bem e feliz. O clube e as pessoas dão-me muito carinho. Não só no jogo, mas no dia a dia no Porto. Agora, em relação àquilo que é o nosso objetivo, nós temos que seguir a nossa trajetória, com humildade, respeitando os nossos adversários e impor o nosso ritmo de jogo.”