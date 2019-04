A exibição

“Exibição dentro do que esperávamos, o Portimonense com qualidade individual, ofensivamente cria sempre muitos problemas a todas as equipas. Não nos podemos esquecer este Portimonense já ganhou ao Vitória, ao Sporting, ao Benfica, e penso que hoje não permitimos muito daquilo que são essas virtudes no processo ofensivo que o Portimonense tem. Porque somos uma equipa organizada. Não é como uma ou outra pessoa ou comentador que vê o jogo, que diz que é tudo na raça, no grito... Isso não existe. A equipa tem de ter agressividade, e alma, mas a boa ocupação do espaço é fundamental para que a equipa não sofra. O Portimonense causou-nos alguns problemas numa ou outra situação, mas corrigimos na segunda parte, chegámos ao segundo golo, e conseguimos fazer um fim de jogo mais tranquilo, contra uma equipa sempre muito competitiva. Os três pontos são justíssimos para a minha equipa.”

O onze

“Meti o melhor onze para ganhar o jogo hoje. O Pepe não jogou porque estava castigado no último jogo com o Liverpool para a Champions, o Herrera igual, Manafá não está inscrito... Não jogaram em Liverpool porque não estavam disponíveis para este jogo. Hoje dentro daquilo que era a disponibilidade de todo o grupo, vi o melhor onze e os melhores sete jogadores para ficarem no jogo para este jogo. E contra o Liverpool já vai ser diferente... Mas não vale a pena falarmos desse jogo agora.”

O campeonato

“Estes três pontos são importantes. Temos o nosso caminho e o nosso trajeto a percorrer, há um espirito incrível no balneário, e isto é mérito dos jogadores. Essa aceitação que existe naquilo que são as minhas escolhas, naquilo que é o trabalho diário, e exigência, e olhamos muito para nós, e para o nosso trabalho, e ganhar os nossos pontos. Depois veremos o que acontece em Maio.

As meias-finais da Champions

“Acredito, mas não é o momento para falar nisso. A nossa Champions League é ser campeão na liga, obviamente que vamos fazer tudo para conseguir passar. Sabemos as dificuldades, mas estamos confiantes para esse jogo.”