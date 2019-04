O 4x4x2 do costume, um retoque obrigatório na defesa: o onze do FC Porto

Não há assim muitas novidades no onze escolhido por Sérgio Conceição para o jogo com o Portimonense, no Algarve. Com a ausência por castigo de Felipe, o treinador estava obrigado a mexer na defesa, pelo que Éder Militão será o central, ao lado de Pepe, e Manafá alinhará à direita. De resto, destaque para a presença de Brahimi no onze, que conta com os bombardeiros Soares e Marega lá à frente.

Onze do FC Porto: Casillas; Manafá, Pepe, Éder Militão, Telles; Corona, Herrera, Danilo, Brahimi; Soares e Marega

Onze do Portimonense: Ricardo Ferreira; Tormena, Lucas Possignolo, Jadson e Ruben Fernandes; Dener, Pedro Sá e Lucas Fernandes; Tabata, Jackson Martinez e Aylton Boa Morte.

