Operação Liverpool: Corona está lesionado

O FC Porto iniciou hoje a preparação para o jogo com o Liverpool, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, na quarta-feira, numa sessão sem o futebolista Corona, lesionado.

Depois de vencer no sábado fora o Portimonense (3-0) e reassumir provisoriamente a liderança na I Liga de futebol, os 'dragões' já treinaram no Olival, mas com a 'baixa' do médio mexicano.

Jesús Corona foi substituído aos 58 minutos, por Otávio, devido a uma contusão e entorse no tornozelo direito, e hoje realizou tratamento segundo informação dada pelo clube portista.