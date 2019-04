O FC Porto joga sábado e Conceição atira-se à Liga: "É uma birra, um capricho, para equilibrar em relação à outra equipa que joga na Europa"

Dificuldade na preparação

“O jogo é difícil de preparar porque há uma desvantagem de dois golos perante uma equipa que é muito forte nas saídas rápidas para o ataque. Precisamos de equilíbrio no processo ofensivo para não sofrer golos. O controlo do espaço vai ser fundamental por parte da nossa equipa. E depois temos de ser eficazes em termos ofensivos, aproveitar as ocasiões, o que não aconteceu há uma semana”

Farpas à Liga

“Temos um jogo sábado. Incompreensivelmente, não havendo jogos no domingo, a liga, quase que por birra, marcou o jogo para sábado. É um capricho da liga, para equilibrar em relação à outra equipa que joga na Europa. Na Holanda, por exemplo, na semana em que jogou com o Real Madrid, o Ajax não jogou para o campeonato. A isso chama-se proteção à equipa. Não sei se foi por isso, mas o Ajax passou aos quartos de final. Não sei o que queremos deste campeonato, não sei porque não jogamos na segunda-feira. É uma semana limpa, não há jogos, não há seleções. Gostava de perguntar o porquê de fazermos este jogo com o Santa Clara no sábado. Isso também é uma preocupação para mim na preparação deste jogo”

Segredo está no trabalho do treinador?

“Quando era jogador, eu respeitava o que me diziam e dava o máximo de mim. Aqui a equipa técnica mostra o caminho, o plano de jogo, o que fazer com bola e sem ela. Tudo isso nós trabalhamos. Depois cabe aos jogadores interpretarem, são eles os obreiros de tudo o que de bom tem acontecido. Os treinadores trabalham a estratégia mas quem executa são os jogadores. Eu não posso ir lá para dentro meter a bola na baliza”

Dúvidas para o onze

“Estou com certas dúvidas para o onze por causa desta surpresa que a liga nos causou. A justificação oficial foi que jogámos com o Sp. Braga no sábado e devíamos ter jogado na sexta-feira. Então o melhor que deram foi sábado às 15h30 com o Sp. Braga. Então não podiam dar duas benesses, esta segunda benesse não podia acontecer, tínhamos obrigatoriamente de jogar sábado. Esta é a justificação oficial da Liga”

Liverpool

“Eu acho que o Liverpool vai muito em contra aquilo que para mim é o futebol. Gosto da dinâmica deles, da forma como jogam, com bola e sem joga. É assim que eu vejo o futebol. Em muitos momentos do jogo é a melhor equipa do mundo, sem dúvida nenhuma. Temos de ser uma equipa extremamente forte no termo ofensivo e defensivo, temos de ser equilibrados. Temos de fazer um jogo semelhante, no plano estratégico tático e de empenho dos jogadores, àquele que fizemos frente ao Leipzig aqui no ano passado e o da Roma aqui em casa. Se assim for teremos uma palavra a dizer”

Atitude de Brahimi

“Durante o jogo, exatamente igual. Depois do jogo, um bocadinho mais de azia. Normal, faz parte do trabalho. O que eu não gostava era de ver um jogador no banco a sorrir. É um grandíssimo jogador, que sente a profissão. Eu gosto desse tipo de jogadores, com carácter, com vontade de a cada dia ser melhor do que foi ontem. O estado de espírito não cria qualquer atrito no balneário, antes pelo contrário”