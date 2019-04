Sérgio Conceição: "Tivemos duas ou três ocasiões para matar o jogo"

A vitória do FC Porto (e elogios para o Santa Clara)

"Era um jogo com uma dificuldade acima da média, não só pelo nosso último jogo na Liga dos Campeões - pelo pouco tempo de recuperação -, mas também pela valia do adversário. O Santa Clara apresentou-se bem organizado. Nos últimos jogos só perdeu um, com o Sporting. Estávamos precavidos para esta equipa consistente, normalmente jogam em 4-3-3 e hoje apresentaram-se em 4-4-2, em losango, o que dificultou a nossa tarefa, porque insistimos em meter verticalidade no jogo. Foi sempre uma equipa muito positiva, a querer sair em transições rápidas e a querer fazer o golo.

Entrámos com o controlo, com posse de bola, mas não tanto do jogo, o que cria sempre intranquilidade. Tivemos duas ou três ocasiões para matar o jogo. Mas fica a boa imagem de uma equipa que tem feito um campeonato fantástico, que subiu de divisão e conseguiu afirmar-se desta forma. Parabéns também aos meus jogadores pela mentalidade que tiveram num jogo difícil. E agora é olhar para o próximo."

Reta final do campeonato

"Dependemos de nós para ganharmos os nossos jogos. E é isso que vamos fazer. Somos uma equipa que luta pelos três pontos e no fim faz-se as contas. Estamos focados em cada jogo, em cada momento que estamos juntos na preparação dos jogos. Este clube é histórico, por si só tem essa forma de pensar e de agir. Da minha parte obviamente que tento incutir da melhor forma essa força emocional que eles têm que ter nesta fase do campeonato."

A ausência de Pepe

"O Pepe teve um pequeno problema muscular, nada de especial, esperamos nós. O Corona também está debilitado fisicamente. Não estão esses, estão outros."

Regresso de Aboubakar às convocatórias

"Ele é importante no grupo. Falou [na roda do grupo] porque foi um regresso após muitos meses. O grupo sentiu a presença deste elemento, que tem dado um grande contributo, também no balneário. E nisso somos fortíssimos."