Pavilhão do FC Porto interditado por três jogos

O Conselho de Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal puniu o FC Porto com três jogos de suspensão do seu pavilhão, o Dragão Caixa, e uma multa de 1160 euros. A decisão diz respeito a uma denúncia apresentada pelo Sporting, que alega agressões a Miguel Albuquerque, diretor das modalidades, durante um jogo entre as duas equipas, a contar para a 20.º jornada do Campeonato Nacional, a 16 de março.

Os dragões venceram então por 3-1 e assumiram a liderança da prova, que mantêm neste momento, com três pontos de avanço sobre o Sporting (segundo) e Oliveirense (terceira). Os portistas jogam por mais duas vezes em casa até ao final da competição, mas poderão apresentar uma providência cautelar, com efeitos suspensivos, tal como já sucedeu esta época com o Benfica.

O Sporting denunciou ainda agressões de jogadores do FC Porto durante o jogo, que o Conselho de Disciplina não considerou.

A polémica foi intensa nos dias que se seguiram ao encontro, com o FC Porto a emitir um comunicado em que repudiava "veementemente os acontecimentos ocorridos", no âmbito dos quais a mulher de Miguel Albuquerque também foi agredida, e em que anunciava ter interditado o acesso ao pavilhão do agressor. O comunicado dava ainda conta de um contacto entre os presidentes do FC Porto, Pinto da Costa, e do Sporting, Frederico Varandas.

No entanto, Varandas considerou que a tomada de posição dos azuis e brancos e o “pedido de desculpas envergonhado” do seu presidente não eram suficientes para se dar a situação por sanada.