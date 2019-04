Sérgio Conceição: "Se vissem o pré-treino, o treino e o pós-treino iriam ver que não há ansiedade"

Jornada decisiva?

"O importante é focar no próximo jogo. À medida que se aproxima o final, os jogos ganham um peso diferente, porque encurta-se o tempo e os jogos para recuperar qualquer ponto que se perca. Estamos preparados"

Cansaço

"Nunca me desculpei com cansaço. Falei disso na altura porque era injusto jogar aquele jogo no limite das 72 horas. Em outras ocasiões não me queixei porque o calendário das grande equipas é frenético. Mas se queremos mais produtividade lá fora é preciso internamente perceber isso e fazer algo mais pelas equipas que estão nas provas europeias"

Há ansiedade?

"Se vissem o pré-treino, o treino e o pós-treino iriam ver que não há ansiedade. Temos maturidade para estarmos tranquilos e felizes até ao final da época. Somos uma equipa forte emocionalmente e por aí não há ansiedade, há foco"

Nomeações de árbitros públicas

"Não tenho de achar bem ou não. Se todos sabemos antes ou depois, tem a ver com a estratégia do Conselho de Arbitragem. Tudo o que for para o bem do futebol, estou de acordo e se acham que essa é a melhor fórmula, neste momento em que semanalmente vivemos com novelas e situações caricatas, eu estou de acordo"