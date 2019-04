De pequenino é que se torce o Hoffenheim: FC Porto na final da Youth League

O FC Porto qualificou-se hoje para a final da Youth League de futebol, ao vencer os alemães do Hoffenheim, por 3-0, nas meias-finais da competição europeia de juniores.

Romário Baró, aos 39 minutos, Fábio Silva, aos 78, e Tiago Matos, aos 88, marcaram os golos do triunfo dos 'dragões', que chegam pela primeira vez à final da prova, depois das presenças do Benfica no encontro decisivo em 2013/14 e 2016/17.

Na final, marcada para segunda-feira, em Nyon, na Suíça, o FC Porto vai defrontar o vencedor da outra meia-final, que vai opor ainda hoje FC Barcelona e Chelsea, que já conquistaram a competição duas vezes cada.