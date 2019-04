Pergunta um: e se os novos Herrera e Brahimi estiverem no Olival? Pergunta dois: e há coragem?

Numa altura em que o Benfica se reinventa apoiado no Seixal e o Sporting olha com saudosismo para os tempos em que viu crescer Quaresma, Hugo Viana e Ronaldo, a formação do FC Porto conquista a UEFA Youth League numa afirmação de enorme vitalidade e diz “presente” ainda antes de ser feita a chamada por parte da estrutura azul e branca.

Apesar da amostra de maturidade, é fundamental que não se lhes peça já o mundo. Não vão ter a obrigação de resolver todos os problemas de uma equipa mas já mostraram que, com oportunidades, podem vir a fazer parte da solução. A altura não podia ser melhor, com o mercado aí à porta.