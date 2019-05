Benfica e Sporting unidos nos desejos de rápidas melhoras a Iker Casillas

Nos momentos difíceis, as rivalidades ficam de lado e Sporting e Benfica rapidamente endereçaram desejos de rápidas melhoras a Iker Casillas, que esta quarta-feira sofreu um enfarte do miocárdio, já se encontrando estável depois de realizar um cateterismo.

"O Sport Lisboa e Benfica manifesta o desejo de rápidas melhoras para Iker Casillas neste momento difícil que está a passar, expressando o sentimento de solidariedade para que este atleta de eleição supere esta fase. Força, Casillas!", pode ler-se numa nota publicada no site oficial das águias e assinada por Luís Filipe Vieira.

Já o Sporting colocou uma mensagem de apoio ao guarda-redes espanhol nas redes sociais: "Que recuperes e voltes rápido, o desporto e o futebol português precisam de ti! #ForçaIker".

Centenas de desportistas, entre antigos colegas, rivais e estrelas de outros desportos (como Rafael Nadal, Alejandro Valverde ou Pau Gasol), encheram as redes sociais com mensagens de apoio a Casillas.

Do Real Madrid, o clube de sempre de Casillas até chegar ao FC Porto em 2015, chegou uma das mensagens mais emotivas. "Iker Casillas ensinou-nos durante toda a sua carreira a superar os desafios mais incríveis, de forma a engrandecer a história do nosso clube. Ensinou-nos que render-se não cabe na nossa filosofia de vida e mostrou-nos inúmeras vezes que o que é ser mais forte nos desafios mais duros, como caminho para chegar à vitória. O Real Madrid e o madridismo desejam ver o seu eterno capitão recuperado o quanto antes e enviam toda a força do Mundo".

Quase todos os clubes espanhóis escreveram palavras de apoio a Casillas, inclusive o Barcelona.

"Muita força, Casillas! Recebe os nossos melhores desejos para uma rápida e total recuperação", escreveu o clube catalão nas suas redes sociais.