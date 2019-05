Casillas: "Estou tranquilo"

O FC Porto já tinha garantido que Iker Casillas está bem, depois do susto, e o guarda-redes espanhol também já o terá confirmado aos familiares e amigos mais íntimos.

"Estou tranquilo"; foi esta a mensagem que Iker enviou desde o hospital aos amigos, revela o jornal "Marca".

Iker Casillas sofreu um enfarte do miocárdio esta quarta-feira, no treino, e foi internado de urgência no Hospital da CUF, onde realizou um cateterismo. Já estará livre de perigo, mas não deverá jogar mais esta época.

De recordar que, a 20 de março, Casillas renovou com o FC Porto até 2021.