Casillas sossega adeptos no Twitter: "Foi um grande susto mas estou com as forças intactas"

Foi um grande susto, sim, mas Iker Casillas já está bem. Foi o próprio a garanti-lo, através do Twitter, rede social à qual recorreu na noite de quarta-feira para sossegar os adeptos.

"Está tudo controlado por aqui, foi um grande susto mas estou com as forças intactas. Muito obrigado a todos pelas mensagens e pelo carinho", escreveu o guarda-redes espanhol de 37 anos.

O guarda-redes espanhol Iker Casillas está bem e estável, após ter sofrido "um enfarte agudo do miocárdio durante o treino", informou hoje o FC Porto, sendo provável que não volte a jogar esta época - mas poderá estar de volta ao ativo já no início de 2019/20.

Há pouco mais de um mês, Iker Casillas renovou o contrato com o FC Porto, ao qual chegou em 2015/16, depois de ter feito toda a carreira no Real Madrid, tendo na última temporada ajudado os ‘dragões’ a alcançarem o título nacional.

Numa carreira que já dura duas décadas, o guardião conquistou um Campeonato do Mundo e dois Europeus com a seleção espanhola e, ao serviço do Real Madrid, foi cinco vezes campeão de Espanha e levantou três vezes o troféu da Liga dos Campeões.

No seu currículo, Casillas tem ainda um Campeonato do Mundo de clubes e duas Supertaças europeias, além de duas Taças do Rei de Espanha.

Com 167 internacionalizações por Espanha, o guarda-redes entra na lista dos jogadores de sempre que mais vezes representaram a sua seleção.