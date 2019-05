FC Porto: "Casillas está bem, estável e com o problema cardíaco resolvido"

O FC Porto confirmou que Iker Casillas está "bem e estável", depois de sofrer um enfarte agudo do miocárdio durante o treino da equipa esta quarta-feira.

Em comunicado, o clube garante que o "problema cardíaco está resolvido"

Leia aqui o comunicado na íntegra:

"Iker Casillas sofreu um enfarte agudo do miocárdio durante o treino da manhã desta quarta-feira, realizado no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival. A sessão de trabalho foi prontamente interrompida para ser prestada assistência ao guarda-redes do FC Porto, que se encontra neste momento no Hospital CUF Porto. Casillas está bem, estável e com o problema cardíaco resolvido"