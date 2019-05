Iker Casillas sofreu enfarte e está internado

Iker Casillas sofreu um enfarte do miocárdio esta quarta-feira e foi internado de urgência no Hospital da CUF, no Porto.A notícia foi avançada pelo "Mais Futebol" e confirmada à Tribuna Expresso por fonte oficial dos dragões.

De acordo com o "Record", tudo terá acontecido no treino do FC Porto. O espanhol foi transportado de urgência para o hospital onde realizou um cateterismo. Casillas estará livre de perigo, mas não deverá jogar mais esta época.

De recordar que a 20 de março, Casillas renovou com o FC Porto até 2021.