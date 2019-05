Sérgio Conceição para Iker: “Um campeão desde sempre. Desejo as rápidas melhoras nesse coração de vencedor”

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, afirmou hoje que o guarda-redes Iker Casillas tem um “coração de vencedor” e desejou as rápidas melhoras ao futebolista espanhol do clube, que sofreu um enfarte durante um treino.

“Um campeão desde sempre. Desejo as rápidas melhoras nesse coração de vencedor”, escreveu Sérgio Conceição na sua página oficial da rede social Twitter, em que também colocou uma foto junto a Casillas, tirada durante os festejos do título da época passada.

O guarda-redes espanhol Iker Casillas está bem e estável, após ter sofrido "um enfarte agudo do miocárdio durante o treino", informou hoje o FC Porto.

Há pouco mais de um mês, Iker Casillas, que faz 38 anos este mês, renovou o contrato com o FC Porto, ao qual chegou em 2015/16, depois de ter feito toda a carreira no Real Madrid, tendo na última temporada ajudado os ‘dragões’ a alcançarem o título nacional.

Numa carreira que já dura duas décadas, o guardião conquistou um Campeonato do Mundo e dois Europeus com a seleção espanhola e, ao serviço do Real Madrid, foi cinco vezes campeão de Espanha e levantou três vezes o troféu da Liga dos Campeões.

No seu currículo, Casillas tem ainda um Campeonato do Mundo de clubes e duas Supertaças europeias, além de duas Taças do Rei de Espanha.

Com 167 internacionalizações por Espanha, o guarda-redes entra na lista dos jogadores de sempre que mais vezes representaram a sua seleção.