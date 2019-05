Fábio Faria, que deixou o futebol por problemas cardíacos: “O Iker que pense bem, o futebol não é tudo”

Dia 4 de fevereiro de 2012, Moreira de Cónegos, Guimarães. Fábio Faria representava o Rio Ave, por empréstimo do Benfica, num período de descontos de um encontro da Taça da Liga que já só servia para cumprir calendário. O ex-jogador recorda que foi após uma disputa de bola com um adversário, o ex-colega de equipa Cícero, que se baixou para puxar a meia para cima e limpar o sangue. A partir daí, começou o pesadelo.

A equipa médica do Rio Ave pensou de início que fosse uma quebra de tensão, mas como o encontro já não tinha importância competitiva, o jogador recolheu ao balneário, acompanhado pelo médico. E foi aí que a situação piorou. Fábio Faria começou por não sentir as pernas, depois os braços. “Depois já só acordei com o desfibrilhador, o casaco rasgado e a minha mãe a chorar”, conta ao Expresso.