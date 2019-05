Sérgio Conceição com processo disciplinar

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, será castigado com um processo disciplinar pela Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Em causa, está o momento que envolve Conceição e o guarda-redes do Sporting, Renan, nos instantes finais do FC Porto 2-1 Sporting, jogo disputado no passado sábado para a última jornada da Liga.

A Tribuna Expresso sabe que a Comissão de Instrutores da Liga, à qual o Sporting havia apresentado formalmente uma queixa, tinha considerado que o movimento de Sérgio Conceição não poderia ser inequivocamente considerado agressão, classificando como “ato de comnportamento incorreto” - o que daria, apenas, uma multa. Já o Conselho de Disciplina da Liga quer “tornar claro e inequívoco que é uma agressão e terminou a abertura de um processo”.

Apesar disto, Sérgio Conceição estará presente na final da Taça de Portugal, a disputar no próximo sábado, justamente diante do Sporting, por não se encontrar ainda castigado - o processo ainda vai ser iniciado e o treinador do FC Porto poderá apresentar recurso se for, por fim, considerado culpado.