Será este o último jogo de Herrera pelo FC Porto? "Em principio sim, porque depois estamos de férias"

"Acho que vai ser um jogo completamente diferente, porque é uma final e vai ser disputada de forma completamente diferente do jogo do campeonato. Esperemos que tudo corra bem para o nosso lado"

Último jogo pelo FC Porto?

"Em principio sim, porque depois deste jogo estamos de férias. A menos que o mister queira treinar segunda-feira..."

Última vitória há 8 anos

"Tive a oportunidade de estar numa final e acho que foi azar, não correu bem para nós, perdemos nos penaltis. O grupo está mentalizado, focado em levar a taça para casa e não pensamos no que já passou e não correu bem. Queremos fazer o nosso melhor trabalho. Estamos muito fortes, unidos, focados, ambiciosos e preparados para amanhã darmos o máximo"

Campeonato perdido

"Foi um golpe difícil porque estávamos confiantes no campeonato, mas amanhã temos a oportunidade única de conquistar uma taça e as equipas grandes não vivem de passado mas do presente"

Quer marcar?

"O importante é terminar como vencedor, independentemente se marco ou não. Se puder contribuir, perfeito, se não, fico feliz por ganhar. Espero que seja um dia feliz para nós, para a família, para a família portista"

Declarações de Bruno Lage

"Acho que um jogador trabalha para dar o melhor. Quando ouves outros treinadores… é o fruto do trabalho que fazes a cada dia"