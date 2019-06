A reação do FC Porto à sentença dos emails. Tem “desequilíbrios, incongruências, inconsistências e erros”

Nuno Brandão, advogado que representa o FC Porto no chamado processo dos emails, olha para a sentença divulgada esta sexta-feira, que condena o clube ao pagamento de uma indemnização ao Benfica de cerca de dois milhões de euros, e vê “desequilíbrios, incongruências, inconsistências e erros”. O recurso para o Tribunal da Relação já foi anunciado, mas, se necessário, pode chegar ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.

“Recebemos a sentença esta manhã e ela tem alguma extensão. Numa primeira impressão, superficial, sobre o que lá consta, há pontos claramente contestáveis nos quais não nos revemos. Há desequilíbrios, incongruências, inconsistências e erros. Iremos reagir nos termos legalmente previstos, primeiro para a Relação e, se for preciso, para o Supremo Tribunal de Justiça e para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, através de uma queixa contra o Estado português”, afirmou ao Expresso.

Para o advogado, “os emails falam por si” e está “tudo em aberto”. “Estamos numa fase precoce do processo. A procissão ainda está no adro. Esta está longe de ser a última e definitiva palavra. O FC Porto está convicto de que tem a razão do seu lado e que não deveria ter uma condenação desta natureza”, resumiu.