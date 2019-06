FC Porto condenado a indemnizar Benfica em €2 milhões no caso dos emails

O FC Porto foi parcialmente condenado, pelo Tribunal Judicial da Comarca do Porto, ao pagamento de uma indemnização ao Benfica, de cerca de 2 milhões de euros, no âmbito do caso dos emails. O Expresso confirmou a informação junto dos dois clubes.

Os dragões estão ainda obrigados a devolver as comunicações e proibidos de as divulgar.

O Juiz Presidente da Comarca do Porto, o desembargador José António Rodrigues da Cunha, fará um comunicado à imprensa esta manhã. O Benfica anuncia uma comunicação para um momento posterior.

No chamado caso dos emails, a SAD do Benfica acusava de concorrência desleal e danos de imagem a SAD do FC Porto, o presidente Pinto da Costa, os administradores Fernando Gomes e Adelino Caldeira e o diretor de comunicação, Francisco J. Marques, além da empresa detentora da estação televisiva Porto Canal, a Avenida dos Aliados, .

O FC Porto alegava que a informação divulgada tinha interesse público e que os emails em causa revelavam práticas atentatórias da verdade desportiva.

Em atualização