Herrera diz adeus, mas com saudades

O futebolista mexicano Hector Herrera confirmou hoje que vai deixar o FC Porto, agradeceu pelas seis temporadas nos 'dragões' e disse que regressaria "encantado" ao clube no futuro.

Capitão dos 'dragões' na última temporada, Herrera, de 29 anos, deixa o clube, em final de contrato, após seis temporadas ao serviço do clube portuense.

"Ser capitão é um sentimento de orgulho, sobretudo pelos ex-capitães [do clube], pela responsabilidade que é ser capitão de um clube tão grande. Era algo que me enchia de orgulho (...). Foi algo que me ajudou a crescer como futebolista, como pessoa, algo que recordarei com muito carinho. Das coisas melhores que me aconteceu", disse.