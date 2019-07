Pinto da Costa suspenso por 90 dias e multado em mais de 11 mil euros

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional revelou, esta terça-feira, que aplica aJorge Nuno Pinto da Costa uma suspensão válida por 90 dias e uma multa no valor de 11.480 euros. Em causa estão declarações que o presidente do FC Porto proferiu em relação às arbitragens, em maio.

O castigo consta no último comunicado redigido e publicado pelo Conselho de Justiça da liga: "Declarações proferidas no comunicação sociol sobre a arbitragem (publicadas no Jornal "O Jogo", nos edições do dia 07.05.2019 e 14.05.2019, tendo ainda repercussões na demais imprensa escrita, nomeadamente nos Jornais "A Bola" e "Record").