Seguradora paga parte dos €2 milhões/ano que Casillas vai ganhar nas novas funções

Há algumas semanas, quando o prenúncio do lado de cá e de lá da fronteira era que o guarda-redes espanhol não voltaria a pisar os relvados, Iker Casillas apelou que esperassem que fosse ele a anunciar o adeus definitivo ao lugar que o tornou lendário ao serviço do Real Madrid e da seleção.

Esta segunda-feira, dia da partida da equipa de Sérgio Conceição para estágio no Algarve, o FC Porto confirmou que o jogador, que se encontra de baixa médica, vai desempenhar novas funções no clube, passando a fazer ponte entre o plantel, a equipa técnica e a administração. “É um dos nossos e terá sempre lugar no FC Porto”, afirmou Pinto da Costa quando Casillas estava hospitalizado, no início de maio.