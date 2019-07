O Bom, o Mau, o Herói e o Vilão do FC Porto - Bétis

O Bom

Para a estreia na Copa Ibérica, Sérgio Conceição chamou à titularidade vários miúdos da fábrica do Olival e o que se ganhou em irreverência perdeu-se na objetividade que Sérgio Conceição tanto preza. Na 2.ª parte, com a entrada de Alex Telles, Corona, Otávio e Soares, o FC Porto, com naturalidade, cresceu, teve mais bola, foi mais rápido e pressionante e chegou com mais perigo à baliza do Bétis, dando trabalho amiúde a Joel Robles.

Portanto, mesmo que o jogo tenha sido desequilibrado no interesse, Sérgio Conceição poderá dar satisfaz bem (mas ainda longe do satisfaz bastante) a vários dos jogadores que transitam da época passada, bem como a várias das novidades do plantel do FC Porto. E apesar dos erros normais da juventude, Romário Baró e Fábio Silva fizeram pela vida e por não passarem despercebidos - merecem mais minutos e oportunidades, pois claro.

O Mau

O Bétis foi uma das equipas que melhor futebol jogou na última edição da liga espanhola, ainda que sempre naquela linha que separa a beleza do abismo, tal a ânsia de atacar a toda a hora, quando tantas vezes se pede um pouco de cabeça fria para segurar um resultado.

Pagou com esse romantismo Quique Setién, substituído por Rubi no banco dos andaluzes. Mas os jogadores continuam lá e a vontade de ter a bola no pé também. Talvez por isso as dificuldades do FC Porto para controlar o jogo na 1.ª parte tenham sido mais que muitas, com a defesa tão-pouco a mostrar a segurança necessária. Isto apesar de ter sido precisamente na 1.ª parte que surgiu o único golo dos dragões no jogo.

A anarquia que se instalou em Portimão nos derradeiros minutos de jogo é também paradigmática daquilo que foi a exibição do FC Porto: inconstante, com momentos bons, outros assim-assim, outros mais pobres, também porque as constantes substituições não permitem outra coisa. Dir-me-ão que é um típico jogo de pré-época e eu talvez concorde.

O Herói

Não houve exatamente exibições de encher o olho em Portimão, mas foram as entradas de Soares, Corona e de Luis Díaz a dar o impulso necessário para o FC Porto passar a ter mais bola, com mais perigo. O reforço colombiano é, isso mesmo, um reforço: bom remate, boas decisões, rapidez, já algum entrosamento com os colegas. Não tardará a ser titular.

E seria injusto não referir Zé Luís, que se estreou a marcar pelo FC Porto com um belíssimo golo, ainda na 1.ª parte: fletiu para o meio e com um remate forte, colocado e arco fez o empate para os dragões.

Diogo Costa, jovem guarda-redes do FC Porto, para lá de defender a grande penalidade que vale a passagem à final da Copa Ibérica, esteve ainda muito seguro durante a 2.ª parte.

O Vilão

Tal como não vimos exibições estrondosas, também não houve desgraças de maior entre os jogadores do FC Porto, ainda que a defesa dos dragões tenha tremido mais vezes que o ideal na 1.ª parte. E a haver um réu, terá de se chamar Wilson Manafá. No golo do Bétis é ultrapassado em velocidade por Tello, que cruzou para a cabeçada certeira de Juanmi, e ainda perdeu mais um par de lances antes de sair ao intervalo.