O Bom, o Mau, o Herói e o Vilão do FC Porto - Getafe

O Bom

O FC Porto ganhou a Copa Ibérica e, bem, como portugueses a malta gosta que uma equipa cá do burgo vença outra que joga no lado de lá da fronteira. O jogo ficou 2-1 e não foi muito bem jogado, embora bastante intenso - "rasgadinho", diria Pepe, habituado a este tipo de ambientes. Houve movimentos e momentos interessantes, sobretudo aqueles em que o jovem Romário Baró interviu, criando boas oportunidades que o recém-contratado Diaz falhou clamorosamente. Positiva foi também a resposta: o FC Porto saiu ao intervalo a perder (golo de Cabrera, aos 39') e soube dar a volta para levar um caneco para casa.

O Mau

O FC Porto soma duas lesões em dois jogos consecutivos de pré-época: Loum, contra o Bétis, resistiu uma quinzena de minutos; esta noite, Soares também durou pouco em campo e para o lugar dele entrou Zé Luís. Por outro lado, há que realçar o futebol demasiado físico jogado na segunda-parte: toques, picardias, quezílias e sinónimos e variantes de tudo o que significa confusão, aconteceram durante largos minutos. Como diria o outro, deve ser do cansaço. Valeram os golos de Pepe e de Fábio Silva.

O Herói

Fábio Silva tem apenas 17 anos e precisou apenas de 17 minutos para dar o triunfo ao FC Porto. O rapaz tem, digamos, instinto para a arte goleadora, atributo antes visto na Youth League. Mas é mais do que isso: tem toque de bola, gosta de se associar com colegas e progredir também com bola.

O Vilão

Luiz Diaz, pelas minhas contas, falhou três oportunidades de golo, talvez acusando a primeira titularidade no FC Porto.