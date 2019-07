Danilo e Sérgio Conceição discutiram porque o treinador se atrasou para jantar, sem avisar. Seguiu-se um insulto e, agora, uma bronca

Tudo terá acontecido na segunda-feira, em Lagos, no Hotel Cascade Resort, onde o plantel do FC Porto chegou a 15 de julho e ficará hospedado até quinta-feira. Aconteceu à noite, quando os jogadores e a restante comitiva se reuniram, como é habitual, para o jantar. Como também é hábito, segundo as regras internas do clube, a refeição apenas começa quando está toda a gente reunida, mas faltava a equipa técnica.

Ao que a Tribuna Expresso apurou, Sérgio Conceição ter-se-á atrasado cerca de meia hora para lá do agendado. Perante a demora, Danilo Pereira, enquanto capitão de equipa, decidiu enviar um sms para averiguar o que se passava. O jogador perguntou se estava tudo bem, o treinador respondeu que ainda iriam demorar e, algures nesta troca, Danilo terá enviado algo parecido com isto: "Podias ter avisado".

Tal mensagem e o que nela constava fizeram Sérgio Conceição descer até ao local do jantar, reunir a equipa e criticar o jogador, à frente de toda a gente.

Depois, ambos terão discutido e trocado palavras menos simpáticas, até ao ponto em que Sérgio Conceição terá mesmo insultado Danilo, colocando em causa as suas qualidades enquanto capitão.

O que levou o internacional português a abandonar o local do jantar.

Já esta quarta-feira, o FC Porto venceu (4-2) o Farense em jogo-treino, no qual o capitão não esteve presente. Na notícia que publicou no site oficial, o clube apenas escreveu que "Danilo esteve ausente do treino, devidamente autorizado a tratar de assuntos pessoais". Questionada pela Tribuna Expresso sobre este episódio, a assessoria do clube não quis comentar e remeteu para o comunicado.

O episódio aconteceu depois de Danilo Pereira reagir ao sorteio da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões (que emparelhou o FC Porto com os russos Krasnodar), ainda durante a tarde de segunda-feira. No domingo, o capitão portista participou na vitória contra o Getafe (2-1), a contar para a Copa Ibérica, competição de pré-época, realizada em Portimão, que foi conquistada pelos dragões.